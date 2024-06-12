Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu

30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, emniyete giderek takip edildiği yönünde bir şikayette bulundu.

BİRDEN ÇOK KİŞİ TARAFINDAN TAKİP İDDİASI

Ateş'in, avukatıyla birlikte bir kafede otururken iki ayrı araçtaki birden çok kişi tarafından takip edildiği gerekçesiyle karakola gittiğini bildiren gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili polislerin çalışma başlattığını duyurdu.

POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Selma Ateş'in emniyete şikayette bulunduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyuran Saymaz şu ifadeleri kullandı: "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, bugün Bursa'da baba evinin önünde ve avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçla ve birden çok kişi tarafından takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Teleferik Polis Karakolu'nda ifade veriyor. Şüphelilerin teşhisine çalışılıyor."