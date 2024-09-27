Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava karar aşamasına yaklaşırken, dosyaya önemli bir yazışmanın girdiği ortaya çıktı. Hakkında soruşturma açılan Komiser Talha A.'nın yazışmalarında, davanın sanıklarından Tolgahan Demirbaş'a cinayet sonrası bilgi notu gönderdiği belirtildi. Komiserin o yazışmada tutuklu avukat Serdar Öktem'i işaret ederek "Çocukları bulan o" ifadesini kullandığı öğrenildi.

"ÇOCUKLARI BULAN O. ÇEP'İN AVUKATI"

DW Türkçe'nin haberine göre, Cinayetin işlendiği dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de komiser olarak görev yapan Talha A.'nın el konulan telefonundan çıkan yeni yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Talha A.'nın yaptığı yazışmalarda cinayetle ilgili bazı kişilerle mesajlaştığı tespit edildi. Belgeye göre A., o dönem Serdar Öktem'in neden gözaltına alındığına ilişkin soruya "Avukat diye biliyorum. Çocukları bulan o. Çep'in avukatı" diye yanıt vermiş. Davanın sanıklarından Doğukan Çep'in Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia ediliyor. Yaptığı bir yazışmada gözaltına alınan Emre Yüksel'in Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalemi olduğunu yazan Talha A., "Kim kaldı, kimi alırlar başka" sorusuna ise "AYY" diyerek Yıldırım'ı işaret ediyor. Talha A.'nın Sinan Ateş cinayetinden sonra yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği anlaşıldı. Konu hakkında iletişime geçtiği kişilere, "Dodo yakalanmış", "Tolgahan hapı yuttu", "Ceza alır", "Yardım yataklıktan", "İçerde dökülmüşler" şeklinde mesajlar gönderdiği anlaşıldı.

TOLGAHAN DEMİRBAŞ İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ

Talha A., emniyetin bilgi notunu, Sinan Ateş cinayetinden bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'a "Olaydan sonra geldi dün reis bu" diyerek attığı belirlendi. Yine Talha A.'nın cinayetten önce ve sonra Tolgahan Demirbaş'la telefonla görüştüğü tespit edildi. Tolgahan Demirbaş, savcılık ifadesinde bu yazışma sorulduğunda "Atalay ile aynı camia içinde olmamız nedeniyle tanışırız. Sık görüşmem yoktur. Ateş cinayeti ile ilgili bilgi notu talebim olmamıştır. Beni bilgilendirmek için göndermiş olabilir. Bilgi notunu göndermesinin cinayetle ilgisi yoktur" şeklinde cevap verdi.

17 ŞÜPHELİ ARASINDA YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Talha A. serbest bırakıldı. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturması süren 17 şüpheli arasında halen Talha A. da yer alıyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 kişiyle ilgili soruşturma henüz tamamlanmadı. Savcılığın, bazı şüphelilere ait el konulan dijitallerin, incelemesinin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

DURUŞMA 30 EYLÜL'DE

Sinan Ateş'in, cinayetine ilişkin davanın görülmesine 30 Eylül'de Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 4 Ekim'e kadar sürecek duruşmalarda, 12'si tutuklu 22 sanık, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunacak.