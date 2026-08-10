Miras Kavgası Faciaya Dönüşüyordu: Son Anda Kurtarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, miras paylaşımı nedeniyle akrabalarıyla tartıştığı öğrenilen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Şahıs, çevredeki esnaf ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Pazar Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinden Tavşanlı'ya gelen E.O. isimli şahıs, yanındaki benzin bidonuyla Kavaklı Mahallesi'ne gitti. Burada üzerine benzin dökerek kendini yakma girişiminde bulunan E.O.'yu gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. E.O.'nun üzerine dökmeye çalıştığı benzinin bir kısmı sokağa da saçıldı. Şahsın kendini ateşe vermesini engellemek için harekete geçen vatandaşlar ve polis ekipleri, anında müdahale ederek E.O.'yu yanmaktan son anda kurtardı.

Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından gözaltına alınan E.O., sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde E.O.'nun akrabaları ile arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktığı ve bu sebeple Simav'dan Tavşanlı'ya gelerek eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı