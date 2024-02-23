Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Hayatını kaybeden işçinin yakınları olay yerine gitmeye çalışırken kaza geçirdi, olayda 3 kişi yaralandı.

YARALI İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI

Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda meydana geldi. Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada İhsan Tunar (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. (40) ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN AİLESİ KAZA GEÇİRDİ

İşçi İhsan Tunar'ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.