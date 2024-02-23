Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçinin botunun olay yerindeki görüntüsü yürek sızlattı. Hayatını kaybeden işçinin yakınları da olay yerine giderken kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Hayatını kaybeden işçinin yakınları olay yerine gitmeye çalışırken kaza geçirdi, olayda 3 kişi yaralandı.
YARALI İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI
Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda meydana geldi. Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada İhsan Tunar (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel S. (40) ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN AİLESİ KAZA GEÇİRDİ
İşçi İhsan Tunar'ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.