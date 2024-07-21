Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu

Şile'de denize giren Olgun Öztürk ve İlhan Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu ortaya çıktı.

DENİZE GİREN 2 KARDEŞ SUDA KAYBOLDU

Olay, Şile ilçesi Doğancılar plajında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 arkadaş yüzmek için denize girdi. Aşırı dalgalar nedeniyle 4 arkadaştan Olgun Öztürk (26) İlhan Öztürk (27)fazla açılınca gözden kayboldu. Durumun cankurtaran ekiplerine bildirilmesi üzerine112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 4 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu. Hastaneye kaldırılan diğer şahıs da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİ YARDIMCISININ YEĞENLERİYMİŞ

Olgun Öztürk ve İlhan Öztürk'ün Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.