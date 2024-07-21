Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
Şile'de denize giren Olgun Öztürk ve İlhan Öztürk bir süre sonra suda kayboldu. Yaklaşık 4 süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenleri bulunan kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.
Şile'de denize giren Olgun Öztürk ve İlhan Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu ortaya çıktı.
DENİZE GİREN 2 KARDEŞ SUDA KAYBOLDU
Olay, Şile ilçesi Doğancılar plajında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 arkadaş yüzmek için denize girdi. Aşırı dalgalar nedeniyle 4 arkadaştan Olgun Öztürk (26) İlhan Öztürk (27)fazla açılınca gözden kayboldu. Durumun cankurtaran ekiplerine bildirilmesi üzerine112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 4 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu. Hastaneye kaldırılan diğer şahıs da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
VALİ YARDIMCISININ YEĞENLERİYMİŞ
Olgun Öztürk ve İlhan Öztürk'ün Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.