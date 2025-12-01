Siirt'te suçla mücadelede yüksek başarı: Olayların yüzde 98,2'si aydınlatıldı

SİİRT (İHA) – Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte gerçekleşen olayların yüzde 98,2'sinin aydınlatıldığını açıkladı.

Siirt'te 2025 yılı kasım ayı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların kasım ayı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda kasım ayına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Asayiş olaylarında büyük düşüş"

2025 yılı Kasım ayında 454 asayiş olayı meydana geldiğini belirten Vali Kızılkaya, 419 şahsın yakalandığını ifade etti. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen 108 olayın 106'sı aydınlatılarak yüzde 98,2, malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise 15 olayın 15'i de aydınlatılarak yüzde 100 oranında başarı sağlandığını söyledi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında yüzde 11,4 oranında azalma olduğunu belirten Vali Kızılkaya, bu başarıda güvenlik güçlerinin özverili çalışmasının etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı olayının yaşanmadığını da ifade etti. Vali Kızılkaya, 5 yıla kadar hapis cezası ile araması bulunan 7 kişi, 5–10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 1 kişi ve ifadesine başvurulmak üzere aranan 58 kişi olmak üzere toplam 66 aranan şahsın, kolluk kuvvetlerinin titiz ve yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti. Vali Kızılkaya, bu vesileyle önemli bir başarıyı da kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade ederek, "Bugün itibari ile ilimizde jandarma bölgesinde aranan şahısların tamamı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu ilimizde yaşanan bir ilktir. Aynı başarıyı polis bölgesinde de son aranan kişiyi de yakalayarak sağlayacağız. Böylece ülkemizde bu hususta bir ilki başaracağımıza olan inancım tamdır. Bu vesile ile Kanun kaçaklarını yakalamak için Jandarma, Emniyet bölgesi ayırmaksızın müthiş bir koordinasyon içinde canla başla çalışan kolluk kuvvetlerimizi canı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Vali Kızılkaya, Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 3 operasyonda DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösteren 1 kişi, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan 2 kişi, TKP/MLKP silahlı terör örgütü propagandası yapan 1 kişi ile PKK terör örgütünün propagandasını yapan 13 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Vali Kızılkaya, ayrıca 70 hanede 178 kişiye bilgilendirme yapıldığı, 8 bin 749 şahıs ve bin 745 aracın sorgulandığı bilgisini paylaştı. Vali Kızılkaya, milletin ve devletin varlığına ve bölünmez bütünlüğüne, huzur, güvenlik ve kardeşliğine kast eden her türlü terör ve terör örgütü ile olan mücadelemiz daima artan azim, inanç ve kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla devam eden operasyonlarda 63 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Kızılkaya, "84 şüphelinin yakalandığını, bu operasyonlar sonucunda, 18 kilo 163 gram kubar esrar, 15 kilo 516 gram metamfetamin, 89 gram skunk, 34 adet sentetik ecza maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca 124 metruk binanın kontrolü yapılmış, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 3.668 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde de 1 Ocak–30 Kasım 2025 tarihleri arasında 416 madde bağımlısı vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulunmuş, 38 kişi ilimizde ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Özellikle uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Başvuran tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz danışmanlık tedavi takip hizmetlerimiz sağlık müdürlüğü ve YEDAM merkezimiz vasıtasıyla titizlikle yürütülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede, vatandaşlarımızın UYUMA uygulamasını indirerek bu kararlı mücadeleye destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele

Vali Kızılkaya, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 operasyonda 38 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 5 milyon 237 bin TL vergi kaybının önlendiğini belirtti. Vali Kızılkaya, 'Siber suçlarla mücadelede ise 2025 yılı Kasım ayında 107 siber olay meydana gelmiş, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 62 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, 190 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmıştır. Dijital dolandırıcılık ve zorbalığın arttığı günümüzde, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda 112'yi arayarak yardım istemelerini rica ediyoruz. Tüm Ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelinde de düzensiz göçle mücadele konusundaki yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimizde faaliyet gösteren 1 mobil göç noktasında 158'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 25 şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Vali Kızılkaya, üzerinde hassasiyetle durdukları en önemli konulardan birinin okul çevrelerinin güvenliği olduğunu belirterek, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında okul çevrelerinde devriye ve servis denetimlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda 242 okulda toplam 484 jandarma personelinin görevlendirildiğini, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulun giriş ve çıkışlarının ise her türlü olumsuzluğa karşı 38 ekip tarafından titizlikle kontrol edildiğini söyledi. Okul çevrelerinde başıboş köpekler ve sahipsiz hayvanların bulunmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Vali Kızılkaya, bu amaçla oluşturulan ekiplerin gördükleri tüm başıboş köpekleri topladığını ifade etti. Özellikle sahipsiz hayvanlar başta olmak üzere okul çevresinde karşılaşılabilecek her türlü olumsuz durumun, duyarlı vatandaşlar tarafından 7 gün 24 hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini önemle rica etti. Vali Kızılkaya, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca her gün aralıksız devam edeceğini ifade etti. Trafik güvenliği konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını belirten Vali Kızılkaya, kasım ayında 38 bin 319 aracın denetlendiğini, 24 sürücü belgesinin geri alındığını, 256 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 848 araca idari para cezası uygulandığını ifade etti. Vali Kızılkaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılı Kasım ayında toplam 119 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazaların 2 tanesi ölümlü, 65 tanesi yaralanmalı, 52 tanesi ise maddi hasarlı kazalardan oluşmaktadır. Ayrıca motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla, 2 bin 561 motosiklet sürücüsü denetlenmiş, 37 motosiklet trafikten men edilmiştir. Trafik eğitimleri kapsamında da 3 bin 589 kişiye trafik güvenliği eğitimi verilmiştir. Hemşehrilerimden istirhamım trafik kurallarına uyalım, hızdan kaçınalım, emniyet kemeri takalım, telefonla konuşmayalım. Unutmayalım, hayatla yarışılmaz."

"Trafikte güvenlik için kış lastiği çağrısı"

Vali Kızılkaya, kış mevsiminin etkilerinin hissedildiği bu günlerde trafikte güvenlik için kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. 15 Kasım–15 Nisan tarihleri arasında kentte ve ülke genelinde kış lastiği uygulamasının yürürlükte olduğunu hatırlatarak, bu uygulamanın şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için zorunlu olduğunu, hususi araç sahiplerine ise kış şartlarına uygun lastik kullanmalarını önemle tavsiye etti. Vali Kızılkaya, can ve mal kaybını önlemenin en etkili yolunun kurallara uymak ve gerekli tedbirleri zamanında almak olduğunu belirterek, tüm vatandaşları araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeye davet ederek, tüm vatandaşlara güvenli ve huzurlu yolculuklar temenni etti. Vali Kızılkaya, açıklamasının sonunda, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak ve ilimizin huzur ile güvenliğini tesis etmek için, aziz milletimizin destek ve dualarıyla azimle, özveriyle ve kararlılıkla canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - SİİRT