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Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı

Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı
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Siirt'te, dün hayatını kaybettikten sonra cansız bedeni toprağa verilen 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, ses geldiği iddiasıyla bugün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar, tekrar kapatıldı.

Siirt'te mezarlıktan geldiği öne sürülen bir ses şehri ayağa kaldırdı.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kentte dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

YAKINLARI SES GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Sepet'in diğer yakınları da mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI

Ancak yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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