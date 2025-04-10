Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı

Siirt'te mezarlıktan geldiği öne sürülen bir ses şehri ayağa kaldırdı.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kentte dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.

YAKINLARI SES GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Sepet'in diğer yakınları da mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı.

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI

Ancak yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.