Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı
Siirt'te, dün hayatını kaybettikten sonra cansız bedeni toprağa verilen 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, ses geldiği iddiasıyla bugün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar, tekrar kapatıldı.
Siirt'te mezarlıktan geldiği öne sürülen bir ses şehri ayağa kaldırdı.
DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Kentte dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.
YAKINLARI SES GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Sepet'in diğer yakınları da mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı.
YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI
Ancak yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa