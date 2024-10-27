Üye Girişi
Haberler

Saklandığı yer görenleri hayrete düşürdü: Çamaşır makinesiyle kamufle olmuş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 15 ayrı suç kaydı bulunan ve 7 yıl 11 ay hapis cezası olan M.Y.K., banyo duvarında saklanırken yakalandı. Evin banyo kısmında gizli bir bölme yaparak çamaşır makinesi ile kendini kamufle eden firari şahsın saklandığı alanda 18,23 gram kubar esrar da ele geçirildi.

Siirt'te hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan M.Y.K., banyo duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı. Hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesiyle kendisini kamufle ettiği öğrenildi.

Saklandığı yer görenleri hayrete düşürdü:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamufle edilen yerde bulunan M.Y.K.'nın saklandığı alanda yapılan aramada da 18,23 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli makamlara tutuklandı.

Saklandığı yer görenleri hayrete düşürdü:

Saklandığı yer görenleri hayrete düşürdü: Çamaşır makinesiyle kamufle olmuş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Siirt Suç

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.