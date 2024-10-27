Saklandığı yer görenleri hayrete düşürdü: Çamaşır makinesiyle kamufle olmuş

Siirt'te hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan M.Y.K., banyo duvarında yaptığı gizli bölmede yakalandı. Hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesiyle kendisini kamufle ettiği öğrenildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamufle edilen yerde bulunan M.Y.K.'nın saklandığı alanda yapılan aramada da 18,23 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli makamlara tutuklandı.