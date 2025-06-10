Siirt'te 6 Yaşındaki Kız Çocuğu 5. Kat'tan Düştü
Siirt'te 6 yaşındaki Elif K., 5'inci kattan dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri olay anını kaydetti. İhbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti ve çocuk hastaneye sevk edildi, sağlık durumu iyi.
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan otomobilin üstüne böyle düştü
SİİRT - Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Siirt Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 6 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Elif K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa