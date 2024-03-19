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Sigorta şirketinden tazminat için bacaklarını kestirip 7 bin 200 dolar aldı, dolandırıcılık ortaya çıkınca paraya el konuldu

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Tayvan'da bir üniversite öğrencisi, arkadaşı tarafından sigorta şirketini dolandırmak için bacaklarını kestirmeye ikna edildi. Kendi bacaklarını dondurarak hastanede kestiren öğrenci, yalnızca 7200 dolar alabildi. Doktorların durumu şüpheli bulması ve yetkililere haber vermesi üzerine dolandırıcılık girişimi ortaya çıkınca paraya el konuldu.

Filmlere konu olacak olay Tayvan'da meydana geldi. 23 yaşındaki öğrenci, sigorta parası alabilmek için bacaklarını buzlu suda bekletip dondurarak hastanede kestirdi. Yerel savcılar, 1,3 milyon dolarlık sigorta ödemesi almak umuduyla bacaklarını kestiren ancak sadece 7 bin 200 dolar alabilen öğrencinin dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

ARKADAŞINI KANDIRIP BACAKLARINI KESMESİ İÇİN İKNA ETTİ

Tayvan News'ün haberine göre, Zhang isimli üniversite öğrencisi, arkadaşı Liao tarafından sigortayı dolandırması için ikna edildi. Liao, kripto para ticareti nedeniyle zarara uğradı ve Zhang'i, müfettişlere göre yaklaşık 800.000 dolar ödemesini zorunlu kılan yasal bir notu imzalaması için kandırdı. Tayvan Kriminal Soruşturma Bürosu'na göre, 23 yaşındaki Zhang, ayaklarını 10 saatten fazla bir süre boyunca kuru buz dolu bir kovada bekleterek ve 'çift ampütasyona' muhtaç hale geldi.

Sigorta şirketinden tazminat için bacaklarını kestirip 7 bin 200 dolar aldı, dolandırıcılık ortaya çıkınca paraya el konuldu

OLAYDAN ÖNCE SİGORTA YAPTIRMASI DİKKAT ÇEKTİ

Müfettişler, 26 Ocak 2023'te Liao ve Zhang'in gece boyunca bir motosikletle Taipei çevresinde dolaştıklarını ve Zhang'ın akşam geç saatlerde aracı sürerken donma tehlikesi geçirdiğini iddia ederek, sigortadan para almaya çalıştıklarını tespit etti. Savcılar, Zhang'ın birkaç gün önce çok sayıda pahalı hayat sigortası, seyahat sigortası ve kaza sigortası poliçesi satın aldığını açıkladı.

DURUMU ŞÜPHELİ BULAN DOKTORLAR YETKİLİLERE HABER VERDİ

Müfettişlere göre Zhang, motosikletle gece boyu gezdikten sonra ayaklarını kuru buzda bekletti ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede diz bölgesine kadar Zhang'in iki bacağını da kesen doktorlar, durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdiler. Doktorlar, Zhang'in bacaklarında ayakkabı ya da çorap izi bulunmadığını ve yaralarının simetrik göründüğünü, bunun da doğal olarak meydana gelen donma yaralanmasıyla tutarsız olduğunu fark etti.

Sigorta şirketinden tazminat için bacaklarını kestirip 7 bin 200 dolar aldı, dolandırıcılık ortaya çıkınca paraya el konuldu

OLAYDA KULLANILAN EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma bürosu, polisin Kasım ayında Zhang ve Liao'yu araştırdığında, Zhang'ın ayaklarını dondurmak için kullanılan plastik kovayı, sigorta belgelerini, kuru buzu saklamak için kullanılan beyaz bir kutuyu, sekiz cep telefonunu ve bir tablet bilgisayarı bulduğunu duyurdu.

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI, PARAYA EL KONULDU

Büro, Liao ve Zhang'ın 17 Ocak'ta tutuklandığını ve her ikisinin de dolandırıcılık ve ciddi yaralanmaya yardım ve yataklık etmekle suçlandığını söyledi. Zhang'ın bir sigorta şirketinden 7.200 dolar alabildiği ancak bu paraya da el konulduğu ifade edildi.

Sigorta şirketinden tazminat için bacaklarını kestirip 7 bin 200 dolar aldı, dolandırıcılık ortaya çıkınca paraya el konuldu

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Sigorta Tayvan Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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