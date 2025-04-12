Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!

Danla Bilic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından hem dijital ortamda tacize uğradığını hem de fiziksel şiddet gördüğünü ifade etti. Ayrılık sonrası uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen Çetin'in bu yasağı ihlal ederek kendisine yaklaşmayı sürdürdüğünü belirten Bilic, son olarak bir spor kulübünde güvenlik kameralarının önünde darp edildiğini dile getirmişti. Darp raporu aldığını ve ayrılık sürecinin ardından başına gelen korkunç olayları anlatan Danla Bilic hukuki sürecin ilerlemesini ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini sözlerine eklemişti.

ESKİ SEVGİLİSİ İDDİALARI YALANLADI

Haberlerin sansasyon yaratmasının ardından Berk Çetin sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu: "Müvekkil Berk Çetin hakkında bazı haber siteleri ve sosyal medyada öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İtibarını zedeleyecek şekilde yapılan haberler hakkında süreç başlatılacaktır. Uzaklaştırma kararının ihlal edilip edilemediği konusu yargının görev alanındadır. Bu hususta henüz bir karar verilmemiştir" diyerek iddiaları yalanladı.

YÜZÜNÜN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Berk Çetin'in darp iddiaları yalanlamasının ardından Danla Bilic sonra sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaştı. Aramalara dönemediğini belirten Danla Bilic, "Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu" dedi.

ESKİ SEVGİLİDEN DESTEK

Danla Bilic'in paylaşımlarının ardında peş peşe paylaşımlar geldi. Bilic'in eski sevgilisi Emirhan Çakal şu sözlerle destek verdi: "Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir. "

KÜS OLDUĞU İSİM TACİZİ DOĞRULADI

Yaşananların ardından, Danla Bilic'le uzun süredir görüşmediği bilinen Ala Tokel'den dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Tokel, sosyal medya paylaşımında, "Bu pislik benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi. Cezası sadece uzaklaştırma olmamalı" ifadelerini kullandı. Bu destek mesajı, iki ismin arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.