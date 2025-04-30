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Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası

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Antalya Muratpaşa'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar için 30 metrelik falezlerin kenarına oturan şahıs, polisin 2 saatlik çabasıyla ikna edildi. Polis ekiplerine yaşadıklarını anlatan genç adam "Banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum" dedi. Ablası ise "Bizi cümle aleme rezil ettin ya" diyerek kardeşine tepki gösterdi.

Antalya'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturan ve polisin 2 saatlik çabasıyla ikna edilen Mustafa Y. (39), "Banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nın falezlerinde meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışan Mustafa Y., 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturdu. Durumdan şüphelenen kişinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis, Mustafa Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bulunduğu yerden ayrılmayacağını söyleyen Mustafa Y., kız arkadaşının gelmesini istedi. Ekipler, bölgeye Mustafa Y.'nin kız arkadaşı, babası ve ablasını çağırdı.

Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan 'büyü' iddiası

KARDEŞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Falezlerde otururken polis memuruyla konuşan Mustafa Y., "Arabayla kaza yaptım, kimse arayıp sormadı. Benimle irtibata geçmediler. İş yerim battı. 'Her şeyi toparlarız, arkandayız, iş yeri açacağız, seni sahipleneceğiz' demediler. Ben 'Kız arkadaşımı seviyorum' dedim, arkamda durmadılar" dedi. Mustafa Y.'nin ablası ise "Bizi cümle aleme rezil ettin ya" diyerek kardeşine tepki gösterdi.

Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan 'büyü' iddiası

"EVİMİZİN BANYOSUNDA BÜYÜLENMİŞ BİR ŞEYLER VAR"

Polis ekiplerinin 2 saatlik çabası sonrasında güvenli bölgeye alınan Mustafa Y., "Evimizin lavabosunda, banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır bu insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Annem, babam, kız arkadaşım hepsi biliyor ama inkar ediyor. Delirdiğimi düşünen insanlar var. Menderes nerede? Hüseyin nerede?

Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan 'büyü' iddiası

"BEN CEZAEVİNE GİTSEM RAHAT MI EDECEKTİNİZ?"

Beni cezaevine attırmayı nasıl düşündünüz? Beni zehirleyecek miydiniz? Ben cezaevine gitsem rahat mı edecektiniz?" diye konuştu. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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