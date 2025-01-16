Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye gitti.

'Çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin ifadeye çağrılan Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

"DİŞİMLE TIRNAĞIMLA BU GÜNLERE GELMİŞİM"

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım.

Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını ifade etti.

Ünlü oyuncu bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını, bu beraberlik için bir para almadığını belirtti.

"BASKI YOK"

"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" sorusunu da yanıtlayan oyuncu "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi.