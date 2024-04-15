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Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, terörden temizlenen Hakkari Çukurca'dan paylaştığı fotoğrafa, terör örgütü yandaşı bir gazeteci yorum yaptı. Bayraktar, hakaret içerikli yoruma Türkçe ve Kürtçe yanıt verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşına ağzının payını verdi: Burası Türkiye

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞI GAZETECİDEN ALÇAK PROVOKASYON

Terörden temizlenen Hakkari Çukurca'da, bölgede nadir bulunan ters lale ile fotoğraf çekilen Bayraktar, o pozunu sosyal medya hesabından "Zap Suyu üzerinde ters lale mevsimi" notuyla paylaştı. Adı Frederike Geerdink olan terör örgütü yandaşı bir gazeteci ise Bayraktar'ın fotoğrafına "Defol Kürdistan'dan." yorumu yaptı.

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşına ağzının payını verdi: Burası Türkiye

HEM TÜRKÇE HEM DE KÜRTÇE PAYLAŞIM YAPTI

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşı gazetecinin provokatif yorumuna hem Türkçe hem de Kürtçe paylaşımla yanıt verdi. Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Selçuk Bayraktar Ramazan Bayramı Sosyal Medya Hakkari Türkiye Çukurca Selçuk Hukuk Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

selçuk bayraktar vatanseverlik nutukları attığı bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti hakkında ve onu kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüş ve düşüncelerini lafı o yana bu yana çekmeden anlatsın ben şahsen şimdiye kadar bu konu hakkında ondan hiç bir söz duymadım

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Ertan ipşir:

Dağılın beyler. Adam konuşmamış resmen konuyu kapatmış..

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islam acar:

CONFİLİCT HABER PIROGRAMINDA OKUDUM ADAMLARIN SAYFASINI NİYE GUZLİYORSUNUZ HELAL OLSUN ADAMLARA GÜZEL BİR HABER YAPMIŞLAR ONLARI TERBİK EDİYORUM SELÇUK BAYRAKTARADA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ TÜRK KÜRT KARDEŞTİR.

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Serhat Dere:

Hem onlari hem selcuk bayraktari tebrik ediyorum demissin kimin tarafindasin anlamadim.bide turkceyi ogrensen tam olursun

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Veysel Bostan:

Türkçe ve Kürtce yorum yapmişsa Devlet beyin Kürtçe yorum konusundaki tepkisini merak ediyorum

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