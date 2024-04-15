Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, terörden temizlenen Hakkari Çukurca'dan paylaştığı fotoğrafa, terör örgütü yandaşı bir gazeteci yorum yaptı. Bayraktar, hakaret içerikli yoruma Türkçe ve Kürtçe yanıt verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞI GAZETECİDEN ALÇAK PROVOKASYON

Terörden temizlenen Hakkari Çukurca'da, bölgede nadir bulunan ters lale ile fotoğraf çekilen Bayraktar, o pozunu sosyal medya hesabından "Zap Suyu üzerinde ters lale mevsimi" notuyla paylaştı. Adı Frederike Geerdink olan terör örgütü yandaşı bir gazeteci ise Bayraktar'ın fotoğrafına "Defol Kürdistan'dan." yorumu yaptı.

HEM TÜRKÇE HEM DE KÜRTÇE PAYLAŞIM YAPTI

Selçuk Bayraktar, terör örgütü yandaşı gazetecinin provokatif yorumuna hem Türkçe hem de Kürtçe paylaşımla yanıt verdi. Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer." ifadelerini kullandı.