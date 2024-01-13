Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları törende ayakta kalmakta güçlük çekti. Şehit yakınların feryatları, tabutun başında nöbet tutan askerin gözünü doldurdu. Askerlerden biri silah arkadaşının yanına gelerek gözyaşlarını sildi.

29 yaşındaki Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava da "Peygamber efendimize komşu oldun oğlum" sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.

YAKINLARA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Şehit Samet Aslan'ın annesi Havva ve babası İbrahim Aslan, törende güçlükle ayakta durabildi. Kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı.

SİLAH ARKADAŞINI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada al bayrağa sarılı tabutun başında nöbet tutan bir askerin de ağladığı görüldü. Askerlerden biri silah arkadaşının yanına gelerek gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı. Şehit Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.