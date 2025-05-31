"Sedat Peker, Marmaray'da darbedilen babaya araç alması için 2,5 milyon TL gönderdi" iddiası

'Sedat Peker, Marmaray'da darbedilen babaya araç alması için 2,5 milyon TL gönderdi' iddiası
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Marmaray'da yolculuk yapan bir babanın, iki küçük çocuğunun gözleri önünde darbedilmesi tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Saldırganlara tepki ve öfke çığ gibi büyürken, Sedat Peker'in saldırıya uğrayan babaya ulaşarak 'araç alması' için 2,5 milyon TL'lik yardımda bulunduğu iddia edildi.

İstanbul'da iki çocuğuyla birlikte Marmaray'da yolculuk yapan baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan D.E., iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda indi. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Sedat Peker, Marmaray'da darbedilen babaya araç alması için 2,5 milyon TL gönderdi' iddiası

SEDAT PEKER DE DUYARSIZ KALAMADI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine birçok kullanıcı olaya sert tepki gösterdi. Yaşanan şiddetin çocukların gözü önünde meydana gelmesi kamuoyunda derin yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken, Sedat Peker'in de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımı yeniden yayınlaması dikkat çekti.

'Sedat Peker, Marmaray'da darbedilen babaya araç alması için 2,5 milyon TL gönderdi' iddiası

"GÖRÜŞECEĞİZ"

Peker'in yeniden yayınladığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Maltepe'de, Marmaray'da kız çocuğunun yanında bir babaya atılan yumruk sonrası, Sedat Peker'in şu sözü yeniden gündeme geldi: Erkek çocuklarıma eziyet etseler derim ki; hayat onları sertleştiriyor. Ama kızlarıma olmaz… Görüşeceğiz."

'Sedat Peker, Marmaray'da darbedilen babaya araç alması için 2,5 milyon TL gönderdi' iddiası

"BABAYA ARAÇ ALMASI İÇİN 2,5 MİLYON TL VERDİ" İDDİASI

Öte yandan Sedat Peker'in, saldırıya uğrayan baba D.E.'ye ulaşarak 'araç alması' için 2,5 milyon TL'lik yardımda bulunduğu iddia edildi. Peker'in, sosyal medyada söz konusu iddianın yer aldığı bir paylaşımı yine hesabından yeniden yayınladığı görüldü.

'Sedat Peker, Marmaray'da darbedilen babaya araç alması için 2,5 milyon TL gönderdi' iddiası

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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