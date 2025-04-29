Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi

Türkiye'nin gündeminde geniş yer bulan ve iş, spor dünyasından çok sayıda tanınmış ismi etkileyen Seçil Erzan davasında yargılama süreci devam ediyor. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmalarından birinde dikkat çekici bir tanıklık yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in şoförü, mahkemede "tanık" sıfatıyla dinlendi.

Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu mağdurların şikayetçi olduğu, banka müdürü Seçil Erzan tarafından kurulduğu iddia edilen yüksek getirili gizli fon soruşturması kapsamında dinlenen şoförün ifadesi merak uyandırdı. Şoförün, dava konusu olan para transferleri, görüşmeler veya olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek önemli bilgilere sahip olabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle fona para teslimatları veya ilgili kişilerin hareketlerine dair görgüye dayalı bilgilerin yargılama açısından kritik öneme sahip olabileceği belirtiliyor.

Şoförün tanıklığının içeriğine ilişkin detaylar henüz tam olarak kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, bu ifadenin davanın karmaşık yapısını ve nakit akışının izini sürme çabalarını desteklemesi bekleniyor. Seçil Erzan davası, yeni tanıkların dinlenmesiyle birlikte olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor. Yargılama sürecindeki her yeni ifade, davanın seyrini etkileme potansiyeli taşıyor.

NE OLMUŞTU?

İlk Aşama ve Zararlar

Seçil Erzan'ın iddialara göre kendi yaptığı bazı yatırım veya işlemler sonucunda zarara uğradığı dönem. Bu zararları kapatmak amacıyla yüksek getiri vaadiyle para toplama işine başladığı öne sürülmektedir.

Gizli Fon İddiasının Ortaya Atılması

Banka şube müdürü pozisyonunu kullanarak, çevresindeki kişilere ve güvendiği müşterilere "yüksek getirili, gizli ve özel bir fon" olduğu yalanını yaymaya başlaması. Bu fonun devlet destekli veya Fatih Terim gibi tanınmış isimlerin de yatırım yaptığı bir yer olduğu izlenimi yarattığı iddia ediliyor.

Mağdurların Ağa Katılması

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi futbol dünyasından ve iş dünyasından tanınmış isimlerin, Seçil Erzan'a güvenerek veya vaat edilen yüksek getirilere inanarak fona yatırım adı altında yüksek miktarlarda parayı elden teslim etmeleri.

Ponzi Sisteminin İşleyişi

Toplanan yeni paraların, daha önceki yatırımcılara kar payı veya anapara ödemesi olarak kullanılması. Sistemin bu şekilde bir süre devam etmesi ancak sürdürülebilir olmaması.

Sistemin Çökmesi ve Ödemelerin Durması

Fona yatırılan paranın vaat edilen getirileri ve anaparaları karşılayamaması. Seçil Erzan'ın ödemeleri geciktirmeye veya yapamamaya başlaması.

Olayın Ortaya Çıkması ve Şikayetler

Mağdurların durumdan şüphelenmesi ve Seçil Erzan'a ulaşamamaları üzerine bankaya ve yasal mercilere başvurarak şikayetçi olmaları.

Soruşturma Sürecinin Başlaması

Şikayetler üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Seçil Erzan'ın Gözaltına Alınması ve Tutuklanması

Soruşturma kapsamında Seçil Erzan'ın yakalanarak gözaltına alınması ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanması.

İddianamelerin Hazırlanması

Savcılık tarafından Seçil Erzan ve olaya karıştığı iddia edilen diğer şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından iddianameler hazırlanması. Mağdur listesinin ve toplam zarar miktarının netleşmesi.

Davanın Başlaması ve Yargılama Süreci İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmeye başlanması. Seçil Erzan ve diğer sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi.

Yargılamanın Devamı

Duruşmaların devam etmesi, yeni tanıkların dinlenmesi, bankanın sorumluluğuyla ilgili tartışmaların yaşanması ve yargılamanın güncel duruşmalarla sürmesi. Dava hala devam etmektedir.