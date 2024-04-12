Artvin'de, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın 1. ve 2. günü verilerine göre, 44 bin 890 yolcu Sarp Sınır kapısından giriş ve çıkış yaptı.

Ramazan bayramını yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a geçti. 9 günlük bayram tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında tatillerini Batum'da sonlandırdı. Sarp Sınır Kapısından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın 1. ve 2. günü verilerine göre giriş yapan yolcu sayısı, 26 bin 440 olurken, giriş- çıkış yapan yolcu sayısı ise 44 bin 890 olarak belirtildi. Bayramın son günü ve tatil süresince bu sayının artacağı ifade edildi.

İstanbul'dan motosikletle Karadeniz turu yapan Bayram Demirkaya, eşiyle tatil yolculuğunu Batum'da tamamladıklarını ifade ederek, "Eşimle motosikletle seyahat ediyoruz. Karadeniz boyunca Trabzon, Giresun, Ordu'yu gezdik. Ardından gezimizi Gürcistan'da tamamladık. Gürcistan'ı gezdikten sonra tekrardan İstanbul'a döneceğiz" dedi.

Abdurrahman Ünsal ise "İstanbul'da yaşıyorum. Ailecek gezmeye geldik. Trabzon, Rize, Artvin gezdikten sonra, Batum'u da gezmek istedik. Çocuğumun kimliğinin üzerinde fotoğraf olmadığı için ben giremedim. Ailenin diğer üyeleri girip geziyor. Biz de onları bekliyoruz" dedi. - ARTVİN