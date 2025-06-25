Şarköy Açıklarında Bahama Bayraklı Geminin Karaya Oturması

Şarköy Açıklarında Bahama Bayraklı Geminin Karaya Oturması
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Romanya'dan Cezayir'e giden 186 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı ANGY R isimli kuru yük gemisi karaya oturdu. Olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 186 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Olay, Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında meydana geldi. Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya yakın noktada karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Gemiyi kurtarmak için römorkörler tarafından çalışma başlatıldı.

Karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi için uzman ekiplerce yürütülen çalışmalara hava şartlarının da elverdiği sürece devam edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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