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Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayıp yol kenarına attılar

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SARIYER'de taksi Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri Yanıkyürek'i öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri taraından yapılan çalışmalarda, Yanıkyürek'in aracının, müşteri gibi binen kişi yada kişiler tarafından gaspedildiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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