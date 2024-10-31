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Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu

Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
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İstanbul'da bir apartmana saklanan kediye uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, güvenlik kameralarına takıldı. Kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam ettiği kaydedildi. 'Kedi sapığı' olarak adlandırılan şahıs, gözaltına alınırken olaya dair görüntüler, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

Apartmandaki kediye uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, tutuklandı. İstanbul'da bir sapık, apartmandaki bir kediyi taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin ise bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam ettiği görüldü. Kedi sapığı gözaltına alındı.

Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu

KEDİ KORKUP KAÇTI

Mide bulandıran anlar ise binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Karton içerisinde yatan kedinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, kedinin korkup kaçtığı, şüphelinin ise bir süre apartmandaki koltukta oturarak uygunsuz hareketlerine devam etti.

Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Keşke bi teknoloji olsada sapıkları tespit etse ve yok etse.

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