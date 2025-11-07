Haberler

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villadaki Filistin uyruklu 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yapılan incelemede, ölen kişilerin kanlarında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildi. Doğalgaz ekiplerince yapılan kontrolde evde gaz kaçağı olduğu belirlendi.

  • Sapanca'da bir villada Filistin uyruklu Samır N M Shahwan (27) ve Yousef Zoabı (22) hayatını kaybetti.
  • Hayatını kaybeden iki kişinin kan örneklerinde karbonmonoksit oranı yüksek çıktı.
  • Doğalgaz ekipleri villada gaz kaçağı tespit etti.

Sapanca'da site içindeki bir villada fenalaşan Filistin uyruklu 2 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerindeki bir sitede, Samır N M Shahwan (27), Yousef Zoabı (22), Motee N M Snahwan (35) ve Zeyd Sancaktan (37) isimli dört Filistin uyruklu kişi dün akşam saatlerinde site içerisindeki evlerine geldi. Samır N M Shahwan ve Yousef Zoabı sabah saatlerinde odalarında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan dört kişi hastanelere kaldırıldı. Samır N.M. Shahwan, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde, Yousef Zoabı ise Sapanca İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAN ÖRNEKLERİNDE KARBONMONOKSİT DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Kan örneklerinde karbonmonoksit oranının yüksek çıkması üzerine olayın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Doğalgaz ekiplerinin yaptığı ölçümlerde de kaçak tespiti yapıldı. Kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

"DOĞALGAZ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Olay mahalline yakın bir sitenin güvenlik görevlisi Murat Yazıcı ise yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah saat 10.00 gibi sitenin önüne ambulanslar geldi. Biz de merak ettik gidip baktık. Bir tanesi hayatını kaybetmişti, diğerlerini de ambulanslar ile hastaneye götürdüler. Toplam 4 ambulans vardı. Sonrasında polis ekipleri geldi. Doğalgaz şüphesi üzerinde duruluyor, doğalgaz firmasına ait ekipler de geldi olay yerine."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
