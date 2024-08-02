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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 5 Çocuk Yan Yana Toprağa Verildi

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Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk, Siverek'te ağıtlar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan baba ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk Siverek'te yan yana toprağa verildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Siverek ilçesindeki Çıkrık Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler ağıtlar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Cenazede çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Yakınları ayakta durmaktan zorlandı, çocukların dedesi isyan etti

Cenazede güçlükle ayakta durmaya çalışan çocukların dedesi Mehmet İsi, "Bu biçer miydi, patoz muydu, neydi? Bir araba 7 insana nasıl çarpar. Çocuklar babalarıyla parka varmadan iniyor, babaları arabadan eşyaları çıkartırken, çocuklar da kaldırımda bekliyordu, diğer sürücü geliyor hem parktaki araca ve hem de kaldırımdaki çocuklara çarpıyor. Yani ne oldu biz de bilemedik" dedi.

3 çocuğun babası yurtdışında çalışmaya gitmiş

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar, Leyla ve Muhammed kardeşlerin babası Remzi İsi'nin Almanya'da çalıştığı öğrenildi. Acılı babaya yakınları tarafından haber verilirken, baba yurtdışında olduğu için cenaze törenine yetişemedi.

Cenaze sonrası aile Şehit Er Orhan İrkarlı Taziye Evi'nde taziyeleri kabul etti. Taziyeye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şildak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada ağır yaralanan baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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