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Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okul tuvaletinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Nuriye Şeyhun, yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'nde yer alan Şair Nabi Ortaokulu'nda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, kurtarılamadı

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Şeyhun'u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, kurtarılamadı

EPİLEPSİ İDDİASI

Şeyhun'un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan Nuriye, kurtarılamadı

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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