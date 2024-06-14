Üye Girişi
Haberler

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hayvan pazarında husumetli 2 grup arasındaki çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Siverek hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan ve olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi hayatını kaybederken taraflardan 5 kişi de yaralandı. Olayda bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi.

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KAVGA ANI KAMERADA

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Şanlıurfa Siverek Kavga Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

 Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp 'başkanlık' planını anlatmış

Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış

Bakmadan Geçme

Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi köprüsü bayramda bedava mı, paralı mı? Çanakkale Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı? Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak? Kurban Bayramı seferlerine zam var mı? Kurban Bayramı uçak ve otobüs seferleri arttırıldı mı, zam yapıldı mı? FLÖRTE BAYRAM MESAJI! #9829 Flörte nasıl bayram mesajı atılır? #128242 Flörte mesaj atarken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Kurban Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı kaç rekat, bayram namazında kaç tekbir alınır? KURBAN BAYRAMI HEDİYE ÖNERİLERİ 2024: Kurban Bayramında ne hediye alınır? Bayram'da nöbetçi eczaneler hangileri? Kurban Bayram'ında hangi eczaneler açık olacak? KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR? Kurban Bayramı'nda etler kimlere verilmeli? Trendyol Go bayramda çalışıyor mu? Trendyol Go Kurban Bayramı'nda açık mı, sipariş veriliyor mu? Mutfak Bahane Seda kimdir? Mutfak Bahane Seda kaç yaşında, nereli? Seyithan İzsiz neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz neden istifa etti, ne oldu? Kurban Bayramı namazı hangi gün? Kurban Bayramı namazı ne zaman, bayramın kaçıncı günü, saat kaçta kılınacak? SON DAKİKA: Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?
Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
500

Yorumlar (1)

Mehmet Sinan Bayram:

orda bekleyen kurbanliklar mi hayvan simdi , yoksa bu catisanlarmi ??

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title