Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir

Kayıp mimarın eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'nin yönlendirmesiyle hayata tutundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da emzirme sırasında nefes borusuna anne sütü kaçan 30 günlük bebeğin annesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Acil Tıp Teknikeri Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi. Tankuş'un dediklerini yerine getiren anne, bebeğinin nefes aldığını görünce gözyaşlarını tutamazken sağlık müdürlüğü korku dolu ses kayıtlarını paylaştı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde ikamet eden bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 30 günlük bebeğinin nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.

112 YÖNLENDİRDİ, ANNE YAPTI

Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirdi. Tankuş'un dediklerini bire bir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'in yönlendirmesiyle hayata tutundu

NİLÜFER BEBEK HAYATA TUTUNDU

Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

KORKU DOLU SES KAYDI PAYLAŞILDI

Konuya ilişkin anne ve sağlık çalışanı arasındaki konuşmaların ses kayıtları ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından video yapılarak paylaşıldı. Ses kayıtlarında annenin panik halleri ve sağlık çalışanının önce anneyi sakinleştirerek yapması gerektiğini anlattığı konuşmalar yer alıyor.

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'in yönlendirmesiyle hayata tutundu

"BEBEĞİN KURTULDUĞUNU SÖYLEYİNCE ANNEDEKİ RAHATLIK BİZE DE GEÇTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tankuş, anneye telefonda cesaret verdiğini söyledi. Gurur verici bir olay yaşadığını ifade eden Tankuş, "Bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğe hayata tutunma imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur." dedi. Tankuş'a İl Sağlık Müdürlüğünce özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Korku dolu ses kaydı! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112'nin yönlendirmesiyle hayata tutundu
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
img

Trump'ın "Mutlaka alacağız" dediği Grönland'ın lideri korkusuz çıktı
img

Süper Lig devinden akılalmaz istatistik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yapılanları böyle anlattı: Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş

Dehşeti anlattı, duruşma salonu buz kesti: Babasını böyle parçalamış
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.