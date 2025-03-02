Sanatçı Edip Akbayram'ın için düzenlenecek cenaze programı belli oldu

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti.

4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenilirken; Akbayram için düzenlenecek cenaze programı da netleşti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum".

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

1994 yılında çıkardığı 'Türküler Yanmaz' Edip Akbayram'ın kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Usta sanatçı albümünde yer alan şarkılarını, Sivas katliamında hayatını kaybedenlere ithaf etti. 1996'da Güzel Günler Göreceğiz, 1997'de Yıllar, 1998'de Dün ve Bugün, 1999'da İlk Günkü Gibi albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Edip Akbayram'ın 'Mayıs' adını verdiği son albümü ise 2012 yılında yayınlandı.