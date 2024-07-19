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Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan iki kişi, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler dron ile yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamadı. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan iki kişinin kullandığı tekne alabora oldu. Suda kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp

TEKNE ALABORA OLDU, 2 KİŞİ KAYIP

Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu. Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıpMehmet Erdinli

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı. Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıpHayrettin Ertuğrul

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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