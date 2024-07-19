Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan iki kişinin kullandığı tekne alabora oldu. Suda kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

TEKNE ALABORA OLDU, 2 KİŞİ KAYIP

Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu. Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mehmet Erdinli

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı. Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hayrettin Ertuğrul