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Karısını öldürüp intihar etti! Dehşete düşüren anlar anbean kamerada

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel'i çalıştığı lokantada tabancayla vuran Cengiz Altınel, ardından aynı silahla intihar etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel'i (32) çalıştığı lokantada tabanca ile vurup öldüren, ardından aynı silahla intihar eden Cengiz Altınel'in (40) olayı işlediği dehşet anları ortaya çıktı.

Olay, 24 Nisan'da Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere, kadının çalıştığı akaryakıt istasyonunun restoran bölümüne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşi Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Karısını öldürüp intihar etti! Dehşete düşüren anlar anbean kamerada

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet ve intihar anı, olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cengiz Altınel'in masayı toplayan eşinin yanına gelerek bir süre konuştuğu, ardından arkasından sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredeki vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdığı, daha sonra eşinin başına bir el ateş ettiği ve ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşlediği görülüyor.

Karısını öldürüp intihar etti! Dehşete düşüren anlar anbean kamerada

BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARDI

Ayrıca 9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi.

Karısını öldürüp intihar etti! Dehşete düşüren anlar anbean kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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