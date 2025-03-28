Samsun'da bayramda 9 bin 140 personel görev yapacak

SAMSUN - Samsun'da Ramazan Bayramı'nda 9 bin 140 personel görev yapacak.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı'nda 4 bin 824'ü emniyet ve 4 bin 316'sı jandarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 140 personelin aktif olarak trafik düzeni ve güvenliği için 7 gün 24 saat sahada olacaklarını söyledi. Vali Tavlı, "Yaklaşık bir ay boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı ve yardımlaşmayı yaşadığımız; akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi, suyumuzu bölüştüğümüz bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmak üzereyiz. Pazar günü kavuşacağımız, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğimiz Ramazan Bayramı'mızın Samsun'umuzda huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yaşanabilecek kazaların en aza indirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerimizce bayram tatili süresince yürütülecek tedbirler planlanmıştır. Gerek bayram tatili gerekse öğrencilerimizin bir haftalık ara tatile girmeleri nedeniyle özellikle şehirlerarası ulaşımda yoğunluk yaşanabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu nedenle her bayram olduğu gibi bu bayramda da en önemli önceliğimiz trafik kazalarının önüne geçebilmektir. Bu doğrultuda; vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimize genel hizmet personelinden de takviye yapılarak ilave ekipler oluşturulmuştur. Bayram öncesi ve sonrasını da kapsayan bayram tatili süresince 4 bin 824'ü emniyet ve 4 bin 316'sı Jandarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 140 personelimiz aktif olarak trafik düzeni ve güvenliği için 7 gün 24 saat sahada olacaklardır. Aynı şekilde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız da 11 yüzer unsur, 2 hava aracı, 8 kara aracı, 1 narkotik köpeği ve 256 personel ile vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev icra edecektir" dedi.

"300 yeni araç ve ilave 11 adet yeni motosiklet aktif olarak kullanılacak"

Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla, emniyet birimlerine, kolluk birimlerine son dönemde kazandırılan 300 yeni araç ve ilave 11 adet yeni motosikletin de bu süreçte aktif olarak kullanılacağını belirten Tavlı, "Genişleyen araç filomuz sayesinde denetim alanları daha geniş ve kapsamlı hale geldi, riskli bölgelerde hızlı ve etkili müdahale imkanına da kavuşmuş olduk. Tatil süresince yapılan denetimler diğer zamanlara oranla artırılacak, başta hız ihlali ve emniyet kemeri olmak üzere denetimlerimiz yoğunlaştırılacaktır. Hem Samsun sınırları içerisinde hem de giriş ve çıkışlarında ekiplerimizin birebir denetim ve kontrollerinin yanı sıra elektronik denetim sistemleri, dronelu müdahale ve yapay zeka destekli hız tespit cihazlarımız da etkin bir şekilde ve bayram tatili süresince kullanılacaktır" diye konuştu.

"Ölü ve yaralı sayısında yüzde 12 oranında azalma var"

Trafik denetimlerinin sahadaki etkisi ve caydırıcılığıyla ilgili birkaç veriyi de paylaşan Tavlı, "Uygulanan kararlı denetimlerimiz sayesinde ilimiz genelinde bu yılın 1 Ocak ve 20 Mart tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaralamalı trafik kazalarında yüzde 9, kaza sonucu meydana gelen ölü ve yaralı sayısında ise yüzde 12 oranında azalma meydana geldiğini müşahede etmekteyiz. Bu tablo denetimlerle birlikte vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyeti neticesinde elde edilmiştir. ve bu konudaki siz hemşehrilerimizin hassasiyetinin önemini de bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sebeple; kolluk kuvvetlerimizce alınacak tüm tedbirlerin yanında bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına ve uyarılara titizlikle riayet etmelerini, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka emniyet kemeri takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını, yolculukları esnasında da gerektiğinde sık sık mola vermelerini özellikle istirham ediyoruz. Bizler hiçbir vatandaşımızın tırnağına dahi zarar gelmesini istemiyoruz. Lütfen, bayram sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için bu hususlara azami dikkat edelim, sevdiklerimizi gözü yaşlı bırakmayalım. Trafik denetimlerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğümüzün, Jandarma Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımızın bütün personeli bayram süresince asayiş ve güvenlik konusunda da her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat görevinin başında olacaktır. Otogarlarda, yolcu transfer merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ilave tedbirler alınacağını ayrıca ifade etmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın da destekleriyle bayramı huzur içerisinde geçireceğimize yürekten inanıyorum. Bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapacak olan tüm personelimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Duyarlılıkları ve dikkatleriyle bizlere sahada destek sağlayacak hemşehrilerimize de şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz saygıdeğer Samsunlu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden can-ı gönülden tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.