Samsun'da annesini öldüren genç kızın duruşması

Samsun'da annesini öldüren ve erkek arkadaşını yaralayan genç kızın duruşması başladı. Genç kızın kardeşi ise babasından ve kardeşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

SAMSUN'da, annesi Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurarak öldüren, erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) de ağır yaralayan A.A.Ö. (17) ile babası Ali Ö. (47), hakim karşısına çıktı. Zerrin Büyük ve Ali Ö.'nün kızı Esin Ö. (24), duruşmada, "Babamdan ve kardeşimden şikayetçi değilim. İkisinin de cezalandırılmasını istemiyorum" dedi.

Olay, 5 Ocak'ta Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gidip annesi Zerrin Büyük'ü başından, yanında bulunan erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ise baş ve göğsünden tabancayla vurup ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı. Olay sonrası A.A.Ö ve babası Ali Ö., evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A.Ö. tutuklandı, Ali Ö.'ye ev hapsi verildi.