8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti Samsun'da ayağına tutunan keneyi kendisi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti. Samsun'un Havza ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör (60) abdest alırken ayağına kene tutunduğunu fark etti. Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü. ŞİKAYETLERDEN HASTANEYE KALDIRILDI Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabiye Güngör, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Güngör'ekene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. "EVDE KENEYİ KENDİSİ ÇIKARMIŞ" Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış" ifadelerinde bulundu. KENENİN DÜŞMANI KEKLİK Recep Bayındır, "Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Kırım 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.