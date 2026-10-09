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Samsun'da 2 kişinin öldüğü kaza davasının ilk duruşmasında sanık beraat istedi

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Samsun'da 2 kişinin öldüğü kaza davasının ilk duruşmasında sanık beraat istedi
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Samsun İlkadım'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuksuz sanık kazayı istemeyerek yaptığını savunup beraatini istedi, hayatını kaybeden yayanın annesi ise şikayetçi oldu.

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan motosiklet sürücüsü, kazayı istemeden gerçekleştirdiğini belirterek beraatini talep ederken, hayatını kaybeden yayanın annesi sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda, bir otelin yakınında meydana geldi. Kemalcan Arslan (20) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin Demir'e (36) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kemalcan Arslan, motosiklette yolcu olarak bulunan Taha Bozkurt Seldüz ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fahrettin Demir ile Taha Bozkurt Seldüz, yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan yargılanan tutuksuz sanık Kemalcan Arslan hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmada Kemalcan Arslan kendini savunarak, kaza günü arkadaşlarıyla Batıpark'a gittiklerini, daha sonra Çiftlik Caddesi'ndeki internet kafeye gitmek üzere yola çıktıklarını anlattı.

Taha Bozkurt Seldüz'ü motosikletine aldığını belirten Arslan, hız sınırını aşmadığını öne sürerek, "Sağ tarafta bir dolmuş durdu. Yaya indi ve bir anda yola atladı. Kurtaramadım. Kaza sonrası motosikletin dengesi bozuldu, biz de savrulduk. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Normal hızımda gidiyordum. Motosikletimi bir yıldır kullanıyordum. Kazayı bilerek gerçekleştirmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Kendisinin kask taktığını ancak motosiklette bulunan arkadaşı Taha'nın kaskı olmadığını ifade eden sanık, olay günü yanında yedek kask bulunmadığını söyledi. Hayatını kaybeden Fahrettin Demir'in annesi Saniye Demir ise oğlunun işe giderken kazanın meydana geldiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Oğlunun metrelerce sürüklendiğini ifade eden Saniye Demir, "O kadar hızlı gidiyormuş ki iki cana kıydı. Oğlum bekardı, bir otelde çalışıyordu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Sanık avukatı Ekin Uygar Kürek de adli tıp kusur raporunda müvekkilinin tali kusurlu, hayatını kaybeden yayanın ise asli kusurlu gösterildiğini ileri sürdü.

Müvekkilinin de kazada hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını ve çok sevdiği arkadaşını kaybettiğini belirten Kürek, öncelikle beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, motosiklette yolcu olarak bulunan ve hayatını kaybeden gencin ailesinin dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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