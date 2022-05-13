Manisa'daki sağanak yağış 20 dakikada ilçedeki yolları göle çevirdi - Haberler

Manisa'daki sağanak yağış 20 dakikada ilçedeki yolları göle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, yaklaşık 20 dakika cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
Salihli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SULAR ÇEKİLDİ
Yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen sürede ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa