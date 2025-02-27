Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için yapım şirketi ve aile üyelerinin arasında anlaşma sağlandı. Medyapım şikayet alan sahnelerle ilgili açıklama yaparken dizi, kısa bir süre sonra ekranlara dönecek.

Dizinin çekimleri, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava nedeniyle durdurulmuştu. Aile üyeleri, dizinin yapım sürecinde izin almadıkları ve özel hayatlarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, kişilik hakları ihlali nedeniyle dizinin yayından kaldırılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, dizinin YouTube kanalındaki tüm videolar silindi ve NOW TV'nin yayın akışından kaldırıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da bir açıklama yaparak süreçle ilgili bilgilendirme yapmıştı.

AİLE DAVADAN FERAGAT ETTİ

Krizi çözmek için harekete geçen Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Tedbir davası açan aile üyeleri davadan feragat ettiler, diziye mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı ailenin davadan feragati nedeniyle kaldırıldı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ EKRANA DÖNÜYOR

Aile bireyleri davadan geri çekilme kararı aldı ve Şakir Paşa Ailesi dizisi yeni bölümüyle 2 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Dizinin yapım şirketi Medyapım açıklama da yaparak seyirciyi tartışılan sahneler konusunda da uyardı. Yapım şirketi 'Dizimizin bazı kurgularının yanlış anlamaya mahal verdiğini üzülerek anlamış bulunuyoruz' dedi.

Medyapım açıklaması şöyle devam etti:

"Öte yandan, her ne kadar diziler bölüm bölüm yayınlansa da esasen dizi ile verilmek istenen mesajın nihai olarak tüm bölümler yayınlandıktan sonra bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Henüz dizimizin 7 bölümünün yayınlandığını özellikle hatırlatarak dizinin devamında gerçekleşecek zaman atlaması ile izleyicilerin tüm karakterlerin tekamülüne şahit olacağını; şu ana kadar yayınlanan bölümlerde henüz çocuk ve genç olan, her biri birbirinden yetenekli aile üyelerinin yaşayacağı sanatsal uyanış ile dünyaca ünlü sanatçılara evrilme hikayelerinin izleyiciler ile buluşturulacağını önemle belirtmek isteriz."

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Güzel para koparmışlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuttalipcakmak:

Sanatsalmış. Kayın baba gelinine göz koyuyor bunn adı sanatsal oluyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuttalipcakmak:

Sanatsal diye diye milletin ahlakını bozdunuz . Bir milleti içeriden çökertmek için her şeyleri ile millete savaş açan medya denilen illet . Bir mektupla Fransa’da vuku bulan dansı yıllarca yasaklayanların torunları kimlerin eli ile nasıl bu hale gedi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.