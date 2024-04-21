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Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulundu

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda 27 yaşında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda 27 yaşında bir kadın cesedi bulundu.

Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Kurt'un vücudunda her hangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cansız bedenini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Sapanca Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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