Gelin-görümce feci kazada can verdi

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. H.K. idaresindeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas'a (59) çarptı.

GELİN-GÖRÜMCE KAZADA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisi ile yola savrulan ve gelin-görümce oldukları öğrenilen iki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşamını yitiren kadınların cansız bedenleri olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.