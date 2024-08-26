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Sakarya'da Bir Ev Elektrik Borularından Suyla Dolduruldu

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Hüseyin Demirkır'a ait köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu. Yaklaşık 10 gün boyunca çeşme açık şekilde evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü. Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş eve tatil gayesiyle kalmaya gelince fark etti. Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı. Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

"Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş"

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, "Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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