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Sakarya'da 21 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya'da 21 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı
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Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında yakalanan firari şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında yakalanan firari şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçması ve saklanmasına yardım eden 5 şüpheli ise serbest kaldı.

Olay, 7 Şubat 2025 tarihinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen B.Y. (31), silahla 41 AKB 278 plakalı otomobil sürücüsü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter'i (21) vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elter, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 21 yaşındaki gencin öldürüldüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

Cephanelik dolu evde yakalanmışlardı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi. Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Cinayeti işleyen tutuklandı

Emniyetteki ifadesi sonrasında sağlık sorunları sebebiyle H.C. serbest bırakılırken cinayeti işleyen B.Y. ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., Ü.B. ve F.B. isimli 5 şüpheli geniş güvenlik önlemi alınarak öğle saatlerinde Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayeti işleyen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ş. (50) adli kontrol ile diğer şahıslar Ü.B. (61), M.Ş. (42) ve F.B. (32) ise savcılıkça serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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