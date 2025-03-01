Sahurlarını yapıp yatan yaşlı çift feci şekilde can verdi

Muğla'da yürekleri yakan olay Fethiye ilçesinin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

SAHUR YAPIP YATMIŞLAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenlerine ulaştı. Yangının Ekiz çiftinin, sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.