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Sahurlarını yapıp yatan yaşlı çift feci şekilde can verdi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 83 yaşındaki Murat Ekiz ile 81 yaşındaki eşi Naciye Ekiz, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. angının Ekiz çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da yürekleri yakan olay Fethiye ilçesinin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sahurlarını yapıp yatan yaşlı çift feci şekilde can verdi

SAHUR YAPIP YATMIŞLAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenlerine ulaştı. Yangının Ekiz çiftinin, sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahurlarını yapıp yatan yaşlı çift feci şekilde can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdem Sen:

feci sekilde can mi verdi?admin sen bu isi birak köfte isine gir

Yorum Beğen13
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