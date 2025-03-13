Sahte içki tehlikesi: Metanol hayatları karartıyor, körlük ve ölüm riski var!

Son günlerde Ankara başta olmak üzere birçok bölgede sahte içkiden kaynaklanan ölüm vakaları arttı. Sahte içki, etil alkol yerine daha ucuz olduğu için kullanılan metil alkol ile üretiliyor ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Peki, sahte içki nedir ve neden ölümcül olabilir?

Sahte içki, genellikle etil alkol yerine, insan sağlığına son derece zararlı olan metil alkol kullanılarak üretiliyor. Metanol ve etil alkol arasındaki fark, tat ve koku açısından belirgin bir ayrım yaratmaz, bu da sahte içkilerin kolayca tespit edilememesine yol açar. Ancak, metanol içeren içkiler içildikten yaklaşık 6 saat sonra çok ciddi zararlar vermeye başlar.

Metanol, karaciğer tarafından işlendiğinde, etil alkolden farklı olarak insan vücudunda formik asit, formaldehit ve formate gibi zararlı maddeler üretir. Bu maddeler, vücutta asidoza yol açarak hücrelerin oksijensiz kalmasına ve tahribatın başlamasına neden olur. Başlangıçta gözlerdeki etkiler belirginleşir. Metanolun yüksek miktarda bulunması durumunda göz siniri hücreleri ölür ve kalıcı körlüğe yol açar. Ayrıca böbrekler de iflas eder.

Metanolün vücutta yarattığı yıkıcı etki, hayati tehlike oluşturur. Yüksek miktarda metanol alındığında, bu maddeler, kişiyi öldürebilecek kadar etkili olabilir. Sahte içki tüketimi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının artması, bu konuda ciddi bir farkındalık oluşturulmasını gerektiriyor.

Uzmanlar, sahte içki tüketiminden kaçınılması gerektiğini ve içki alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sağlık riski taşıyan içkiler hakkında duyarlı olmak, hayati tehlikeleri önlemenin en etkili yolu.