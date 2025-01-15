Üye Girişi
Haberler
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
Güney Kore devlet başkanı gözaltında

Ülke tarihine geçti! Verdiği karar sonunu getirdi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"

Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i yaşamını yitirirken yapılan operasyonlarda sahte içki ürettiği belirlenen 2 kişi yakalandı. Yaşanan gelişmelerin ardından "Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" uyarısında bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını açıkladı.

Megakent İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden 11 kişinin ölmesi Valiliği harekete geçirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını açıkladı.

VALİ GÜL: ÖLÜM VAKALARI ARTIYOR

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

GENELGEYİ DE DUYURDU

Ayrıca, Gül paylaşımında, İstanbul Valiliği'nin kaçak içki ve sahte alkol kullanımına karşı daha etkili bir mücadele yürütebilmek için çıkardığı genelgeyi de duyurdu.

Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

"GÖRÜNTÜLÜ KAYIT SİSTEMİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ"

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelge şu şekilde; "Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir."

Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu
img

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

memur maaşlarına zam yapılsın!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

EN BÜYÜK SORUMLU İÇKİ FİYATLATINA AŞIRI ZAM YAPAN HÜKÜMETDİR.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yasaklayan merdiven altına gidiyor sonra devlet diyor aman dikkat ve orayı burayı mühürledim. suç devlette. niye karışır elin zevkine.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

İçki içenler yüzenden on binler Ölüyor trafikte, sağda solda

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBidüşün:

Böyle kapatma yapılıyorsa, vatandaşın kanını emen zincir marketler faş fiyat uygulayan işletmelerde kapatılsın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Ece:

ahirete içkili gidenin vay haline, yazık olmuş, Allah affetsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

zem zem suyu için..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Birileri ölmeden önce kapatsa idiniz Aklınız Nerdeydi aylaklar ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı: Benden ne istediğinizi anlamıyorum

Galatasaraylı taraftarla birbirine girdi
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.