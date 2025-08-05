'Sahte diplomaları' gelmeyince şikayet yağdırdılar: Çoluk çocuğumun rızkından ayırdım

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte diploma skandalında, internetten sahte diploma temin etmeye çalışırken dolandırılan bazı kişilerin şikayetleri "Pes" dedirtti. İşe girmek, tıp mezunu olmak veya ailesine "şaka" yapmak amacıyla para veren ancak karşılığını alamadıklarını ifade eden kullanıcılar "mağdur" olduklarını iddia ederek soluğu Şikayetvar'da aldı. Kullanıcılar pişkin bir şekilde sahte diploma almak için para ödediklerini ancak diplomalarının kendilerine verilmediğini söyleyerek yardım istedi.

"ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN RIZKINDAN AYIRIP DİPLOMA ALMAK İSTEDİM"

"Ekrem" isimli kullanıcı, "Sahte Diploma Diploma Hayaliyle Yaşadığım Büyük Hayal Kırıklığı" başlıklı şikayetinde şu ifadeleri kullandı: "Çoluk çocuğumun rızkından ayırıp, günde 12 saat çalışarak daha iyi bir yere gelmek için diploma almak istedim. Google'da arama yaparken ilk sıradaki bir siteye girdim. Sahte diploma hazırlayabileceklerini belirttiler ve yüksek bir meblağ karşılığında anlaştık. Parayı göndermeme rağmen beklediğim diploma elime ulaşmadı. Sahte üniversite diplomam gelmedi, emeğimin karşılığını alamadım."

"SAHTE DİPLOMAYA GÜVENEREK İŞ BAŞVURUSU YAPTIM"

"Faze" isimli kullanıcı ise, "Sahte Diploma Diploma Tescil Hizmetinde Eksik Ve Çelişkili Bilgilendirme Mağduriyeti" başlıklı şikayetinde, "Y.V. adlı sayfadan, kendini P. D. olarak tanıtan destek ekibiyle anlaşarak 31 bin TL'ye diploma tescili hizmeti satın aldım. Ön ödeme olarak yüzde 10'u olan 3 bin 100 TL ödedim. Dijital olarak bir diploma oluşturuldu, ben de buna güvenerek iş başvurumu tamamladım. Ancak aradan 6 gün geçmesine rağmen mezuniyetim e-Devlet'ime işlenmedi ve insan kaynakları benden e- Devlet üzerinden gösterim talep ediyor. Sayfayla iletişime geçtiğimde, A. isimli ekip üyesi, ödemenin kalanının yapılması durumunda e-Devlet'e işleyebileceklerini söyledi; ancak başta bu şekilde anlaşmamıştık. P.D. ve A.'nın çelişkili beyanları beni çok tedirgin etti ve günün sonunda mezuniyetim e-Devlet'ime hâlâ işlenmedi. Ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"'ABLA' DEDİKLERİ KİŞİNİN YÖK SEKTERİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

"Pacco" isimli kullanıcı da "Sahte Diploma Aldatıcı Diploma Vaadiyle Mağduriyet Yaşadım" başlıklı şikayetinde şunları söyledi: "Aileme şaka olsun diye göstermelik lisans diploması alma kararı verdim. İnternet üzerinden Google aramasıyla bir siteye ulaştım ve oradan U. isminde biriyle görüştüm. Sözde müşteri destek hattı olarak geçiyordu. Numarası (+90 535 *** ve +90 55***) olan ve 'abla' dedikleri kişinin de ilgili üniversitenin Yok sekreteri olduğu söylendi. Ayrıca U*** ve kendini tanıtan kişinin ortak arkadaşı Y.K. da MEB'de yetkili biri olduğu belirtildi. Tabi şaşırdım. Kadın Iban numarasını ve U****olan kardeşinin Iban'ını verdi. 'E-Devlet onaylı mı istiyorsun yoksa sadece diploma mi istiyorsun?' diye sordu. Ben de sadece göstermelik diploma istediğimi söyledim. U. ve Y.K. adlı kişiler belirli bir miktar ücret göndermemi, lisans diploması geldikten sonra ise geri kalan ücreti tekrar havale etmemi istediler. İlk başta noter onaylı ve transkriptli olduğunu söylediler ve ödemeyi yaptım. Lisans diploması basıldı, video yolladılar. Geriye kalan ücreti gönderdiğim takdirde kargolayacaklarını söylediler. Geriye kalan meblağı gönderdim, dekontu paylaşır paylaşmaz ise beni engellediler. Bu kişilerin iban bilgilerini ve isimlerini paylaşmak istiyorum. Böyle bir durumun yaşanmasını kimse istemez. Lütfen bu konuya acil olarak müdahale edilmesi gerekiyor. Yer olarak İstanbul Kadıköy olduğunu söylediler.

"ACİLSE PEŞİN ACİLİYET YOKSA İKİ TAKSİT"

"İlayda" isimli kullanıcı da "Diploma Vaadiyle Alınan Ücretin Karşılığı Verilmedi!" başlıklı şikayetinde şu ifadeleri kullandı: "Aylardır süren diploma alma arayışımın sonunda, Twitter'da bulunan 'd**** adlı kullanıcıya denk geldim. Öncelikle kendilerinden bilgi talep ettim ve oldukça detaylı bir mesaj ilettiler. Parayı, acilse peşin, aciliyet yoksa iki taksit şeklinde aldıklarını belirttiler. Bilgi ve ödeme almadan önce kimlik fotoğrafı iletiyorlar. Ödemeleri kendi hesaplarına alıyorlar ve ödeme sırasında açıklamaya 'borç' ya da 'alınacak ürün bedeli' yazdırıyorlar. Ben de aciliyetim olduğu için 25.000 TL'yi peşin olarak gönderdim ve devlet konservatuvarı müzik bölümünden mezuniyet olmasını istediğimi belirttim. Üniversite fark etmiyor diye de ekledim. Bana, maksimum bir hafta içinde tüm işlemlerin tamamlanacağını, her sistemden görebileceğimi ve diplomamı alabileceğimi söylediler. Bugün tam 8. Gün; kaydımı gördüm fakat henüz mezuniyet sağlanmadı, diploma gelmedi. Lütfen mezuniyetimi sağlayın ya da ödemenin iadesini yapın."

ARALARINDA DOÇENT VE PROFESÖRLER DE VAR

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: 37 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen suç örgütlerine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte belgelerle elektronik imza (e-imza) üretimi yapılarak kamu kurumlarının sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

2'NCİ DALGA OPERASYONU

Aynı suçlara ek olarak, Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.