Aydın'da Göç Kurtarmalarında Azalma: 8 Ayda 123 Kişi

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarında düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2026'nın ilk 8 ayında toplam 123 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Didim ve Kuşadası ilçeleri açıklarında, lastik bot ve can sallarıyla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerinin denetim ve müdahaleleri sürüyor. Denizlerde can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler ekipler tarafından kurtarılıyor. Edinilen verilere göre 2025 yılının Ocak ayında 64, Şubat ayında 33, Mayıs ayında 132, Temmuz ayında 147, Eylül ayında 152, Ekim ayında 62 ve Kasım ayında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. Özellikle yaz aylarında rakamların 100'ün üzerine çıkması dikkat çekerken, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise toplam 123 düzensiz göçmen kurtarıldı.

2025 yılında yalnızca Temmuz ayında 147, Eylül ayında ise 152 düzensiz göçmenin kurtarıldığı Aydın açıklarında, 2026 yılının ilk 8 ayında ulaşılan toplam 123 kişilik sayı, düzensiz göç hareketliliğindeki belirgin düşüşü ortaya koydu.

Sahil Güvenlik çalışmalarının etkisi

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde denizlerde gerçekleştirilen devriye, kontrol ve müdahale faaliyetlerinin, düzensiz göçle mücadelede önemli sonuçlar verdiği gözlemlenirken, özellikle Didim ve Kuşadası açıklarında düzensiz göç girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların yoğun şekilde sürdürülmesiyle birlikte, kurtarılan düzensiz göçmen sayısında da önceki döneme kıyasla düşüş yaşandı.

Öte yandan, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği belirtilen ve denizde zor durumda kalan düzensiz göçmenler de Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahaleleriyle kurtarıldı. Ekipler, insan hayatının korunması amacıyla denizlerdeki devriye ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.

En fazla hareketlilik Didim'de oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre en fazla düzensiz göçmen hareketliliğinin Didim ilçesinde olduğu görüldü. 2026 yılı içerisinde Aydın'da 15 Ocak'ta Didim açıklarında 4'ü çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. 28 Şubat'ta Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. 20 Mayıs'ta Didim açıklarında 11'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. 22 Ağustos'ta Didim açıklarında 3'ü çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı