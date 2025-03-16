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Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir

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2 seneden fazladır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli yoğun bakımın önünde paylaştığı fotoğrafa, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düştü.

2.5 senedir pankreas kanseriyle savaşan ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Entübe edilen 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü oryantal 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajında, "Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" demişti.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir

"MUCİZELER BAKTIĞIN HER YERDEDİR"

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, ünlü ismin 3 hafta önceki halini paylaşarak, "Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda" demişti. Sünneli'den yeni bir paylaşım daha geldi. Yoğun bakım ünitesinin önünden fotoğraf paylaşan Sünneli, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düştü.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah şifa versin hastalığını acı,ızdırap,sıkıntı çekmeden geçirmek nasip ihsan etsin yaşamamız kadar ömürümüzün bitip baska bir aleme geçmekte bir mucizedir hepimizin birbiriyle didişip sen haksızsın ben haklıyım diye nafile kısır çekişmeler içinde süren buradaki ömrümüz bir gün sona erecek nasıl giderseniz gidin kul millet yetim hakkı yiyip haramilere arka çıkarak gitmeyin yoksa gittiğiniz yerde hapı yutarsınız şimdiden hapinize Allah rahmet eylesin mekanınız cennet olsun

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