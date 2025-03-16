Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir

2.5 senedir pankreas kanseriyle savaşan ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Entübe edilen 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü oryantal 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajında, "Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" demişti.

"MUCİZELER BAKTIĞIN HER YERDEDİR"

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, ünlü ismin 3 hafta önceki halini paylaşarak, "Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda" demişti. Sünneli'den yeni bir paylaşım daha geldi. Yoğun bakım ünitesinin önünden fotoğraf paylaşan Sünneli, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düştü.