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Sağlık Çalışanından Küçük Çocuğa Dayak Anları Kamerada

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Tokat'ta bir sağlık çalışanının, 10 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğu öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, çocuğun evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle meydana geldi.

Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada

TOKAT - Tokat'ta bir sağlık çalışanının, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük çocuğu öldüresiye darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye darp etti. Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Çalışanından Küçük Çocuğa Dayak Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Güvenlik 3-sayfa Sağlık Şiddet Hukuk Tokat

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