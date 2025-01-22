Sağlık Bakanlığı: Yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Meydana gelen faciayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken ülke genelinde milli yas ilan edildi.

BAKANLIKTAN YARALILARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini açıklayan bakanlık, 12 kişinin de tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.