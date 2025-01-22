Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu

Sağlık Bakanlığı: Yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı: Yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 51 yurttaşın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 39 kişinin taburcu olduğunu duyurdu. Yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Meydana gelen faciayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken ülke genelinde milli yas ilan edildi.

BAKANLIKTAN YARALILARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini açıklayan bakanlık, 12 kişinin de tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
img

İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
img

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.