Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık botunda meydana gelen patlamada 1 personel hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SAĞLIK BOTUNDA PATLAMA

Çanakkale'de korkunç bir olay yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık botunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayla ilgili acı haberi Sağlık Bakanlığı duyurdu.

1 SAĞLIK PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.

Sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...