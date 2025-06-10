Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki Burak Koçak'tan güzel haber geldi. Saç tıraşı yüzünden ailesiyle tartışan ve evden kaçan Koçak, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramalar esnasında arkadaşının evinde dolabın içinde bulundu.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolduğu bildirilen 13 yaşındaki Burak Koçak'tan sevindiren haber geldi. Ailesiyle saç tıraşı yüzünden tartıştıktan sonra evden kaçan ve kayıp ihbarında bulunulan küçük çocuk, yapılan aramalar sonucunda arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.
KIYAFET DOLABININ İÇİNDE BULUNDU
Burak Koçak, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi'nde arkadaşının evinde bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu aramalar esnasında bir köpek tarafından evin içindeki kıyafet dolabında saklanır vaziyette bulundu.