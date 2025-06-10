Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu

Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu
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Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki Burak Koçak'tan güzel haber geldi. Saç tıraşı yüzünden ailesiyle tartışan ve evden kaçan Koçak, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramalar esnasında arkadaşının evinde dolabın içinde bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolduğu bildirilen 13 yaşındaki Burak Koçak'tan sevindiren haber geldi. Ailesiyle saç tıraşı yüzünden tartıştıktan sonra evden kaçan ve kayıp ihbarında bulunulan küçük çocuk, yapılan aramalar sonucunda arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

KIYAFET DOLABININ İÇİNDE BULUNDU

Burak Koçak, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi'nde arkadaşının evinde bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu aramalar esnasında bir köpek tarafından evin içindeki kıyafet dolabında saklanır vaziyette bulundu.

Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErhan Karaoglan:

Müslüman bir delikanlıya yakışmaz böyle tıraş Ruslar bile bizden güzel insancıl tıraş oluyor sen neyin kafasını yaşıyorsun

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Erhan Bey senin gibi düşünen ailesinden gördüğü tepki yüzünden zaten çocuk hem kendisine hem sevenlerine kabus yaşatmış. Gençtir yapar büyükler affeder sonra da memlekete hayırlı evlat olacak inşallah.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAli can:

gençlerin üzerine fazla gidilmez çocuğun saçlarını traş makinesiyle eşek traşı yaparsan olacağı bu gururuna dokunmuştur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

bu gün aldığım en güzel haber . çok şükür rabbime çok üzülmüştüm.

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