Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı

Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
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Bir dönem Türkiye ve Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan eski milli kaleci Rüştü Reçber, sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki sadakatiyle de takdir topluyor. Reçber çifti, evliliklerinin 28. yılını yayımladıkları duygusal bir mesajla kutladı. Işıl Reçber'in "Bu sadece bir aşk hikayesi değil ömrümüzün hikayesi" sözleri, çiftin yıllara meydan okuyan birlikteliğini yeniden gözler önüne serdi.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rüştü Reçber, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki istikrarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen eski milli kaleci, uzun süredir ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor. Yaklaşık üç yıl önce, oğulları Mehmet Burak'ın eğitim ve spor hayatı için Türkiye'den ayrılan Reçber ailesi, bu yaz tatili için yurda döndü. Türkiye ziyaretleri sırasında çiftin sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ise gündem oldu.

Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı

1997 yılında hayatlarını birleştiren Rüştü ve Işıl Reçber çifti, evliliklerinin 28. yıl dönümünü sosyal medyada yayınladıkları duygusal bir mesajla kutladı. Her zaman birbirlerine duydukları sevgiyle örnek gösterilen ikili, uzun soluklu birliktelikleriyle takipçilerinin takdirini topladı.

Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı

Işıl Reçber, eşiyle birlikte yer aldığı bir kareyi Instagram hesabında paylaşarak şu notu düştü: "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz."

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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